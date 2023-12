Mafia: Ferro, valorizzare beni confiscati incentivando protagonismo Terzo settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 è stata avviata una prima sperimentazione che, conclusasi con l'approvazione della graduatoria definitiva ad inizio 2023, ha visto l'assegnazione di 260 beni finalizzati alla realizzazione di 68 progetti di varia natura, dall'area sociale a quella culturale. Questa prima esperienza, avendo avuto un esito positivo, ha determinato un'intensificazione di tale strumento di destinazione con un particolare focus sui progetti legati alle dipendenze. Il nuovo bando, riprendendo sostanzialmente le regole della precedente edizione, ne perfeziona le modalità velocizzando i tempi di conclusione. L'Agenzia intende promuovere l'assegnazione di immobili ad enti del Terzo settore con l'obiettivo di realizzare progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero di ogni forma di dipendenza. Per realizzare tale azione è stata già promossa in via preliminare una progettualità in corso di definizione, per costituire un servizio di orientamento e ascolto che possa prospetticamente supportare la diffusione delle migliori pratiche in tale ambito. (segue) (Rin)