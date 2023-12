Mafia: Ferro, valorizzare beni confiscati incentivando protagonismo Terzo settore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel nuovo bando l'Agenzia ha stanziato un milione di euro per compartecipare alla fase di start-up dei progetti che riporteranno il miglior punteggio in sede di valutazione. In particolare, nei limiti del plafond, i progetti più meritevoli saranno premiati con un contributo non superiore al 20 per cento del loro valore e comunque fino ad un importo massimo di 50 mila euro. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno primo marzo 2024. L'avviso pubblico e la modulistica relativa, disponibili sul sito dell'Agenzia, possono essere consultati accedendo al seguente link https://www.benisequestraticonfiscati.it/trasparenza/avviso-pubblico-2/ (Rin)