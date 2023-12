Tunisia: Banca centrale, tasso di interesse all’8 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione (Cda) della Banca centrale della Tunisia ha deciso di mantenere invariato all'8 per cento il tasso di riferimento, noto anche come tasso di base, ossia il tasso di interesse applicato alle banche per i prestiti. Secondo il Cda l'attuale livello del tasso di riferimento contribuirà a un ulteriore allentamento dell'inflazione nel prossimo periodo. L'inflazione annuale in Tunisia è rallentata per il terzo mese consecutivo all'8,3 per cento a novembre, dopo l'8,6 per cento registrato a ottobre, il 9 per cento a settembre e il 9,3 per cento ad agosto. Il deficit delle partite correnti è sceso a 1,26 miliardi di euro, ovvero il 2,7 per cento del Pil alla fine di ottobre 2023, da 3,5 miliardi di euro (8,3 percento del Pil di un anno fa), ha affermato la Banca centrale in una nota. (Tut)