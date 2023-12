Sanità: Regione Lazio, entro fine dicembre prove antincendio e di evacuazione in ogni azienda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro fine dicembre prove antincendio e di evacuazione in ogni Azienda sanitaria del Lazio. E' uno dei provvedimenti adottati dalla Regione Lazio, in relazione all'incendio divampato nella notte tra l'8 e il 9 dicembre all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, in cui sono morte 3 persone. In particolare, è stato richiesto alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, all'Ares 118, ai Policlinici e agli Istituti di attivare immediatamente ogni necessaria procedura per la verifica straordinaria degli impianti e delle procedure antincendio e di fare le simulazioni di un'emergenza incendio al fine di effettuare la prova di evacuazione. Il tutto dovrà avvenire entro il 31 dicembre prossimo. Quindi verifiche sugli impianti antincendio e prove di evacuazione per tutte le strutture sanitarie del Lazio.(Rer)