Scuola: assessore Personale Roma, mutamenti mansioni funzionari attuazione contratto nazionale

- L'Amministrazione capitolina "in questi giorni sta attuando le disposizioni previste dal contratto nazionale delle funzioni locali, il quale nell'ambito educativo e scolastico contempla all'interno dei nidi e delle scuole dell'infanzia, oltre al personale insegnante/educatrice, esclusivamente quello di coordinatore pedagogico. Sorprende che oggi chi ha sottoscritto il contratto nazionale si meravigli dell'applicazione dello stesso". Lo dichiara in una nota l'assessore alle Politiche del personale, al decentramento, partecipazione e servizi al territorio per la Città dei 15 minuti, Andrea Catarci. "Si fa confusione - aggiunge - affermando senza alcun fondamento, che determinate professionalità saranno estromesse dai servizi educativi e scolastici. Al contrario i funzionari Servizi Educativi, insieme alle Elevate qualificazioni, rafforzeranno presso il dipartimento Scuola e i Municipi il contingente dedicato specificamente alla gestione dei servizi educativi e scolastici, seguendo le indicazioni già rappresentate dal competente dipartimento Scuola alle organizzazioni sindacali negli appositi incontri svolti dallo scorso mese di luglio", conclude Catarci. (Com)