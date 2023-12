Svizzera: sparatoria a Sion, arrestato l’autore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato arrestato Sebastien R., che nella mattinata di oggi ha ucciso due persone e ne ha ferita una terza a Sion, capoluogo del cantone di Vallese in Svizzera. La prima vittima è una donna, che R. aveva ripetutamente molestato in passato per avere una relazione e che è stata colpita a morte nel parcheggio di una fabbrica di decorazioni. L’altra vittima è il direttore dell’azienda, freddato mentre tentava di dare l’allarme. R. ha infine ferito la segretaria dell’impresa. (Geb)