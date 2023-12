Lazio: Cartaginese (Lega), istituito tavolo permanente su trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega "dimostra di essere di nuovo su il territorio e istituisce un tavolo permanente sui trasporti regionali, grazie all'incontro avvenuto oggi in Regione, promosso insieme al segretario regionale Davide Bordoni anche in veste di consulente del ministro Matteo Salvini". Lo dichiara in una nota la presidente del Gruppo Lega in Regione Lazio, Laura Cartaginese. "Si è dato ascolto - aggiunge - alle problematiche evidenziate dai comitati pendolari dalle organizzazioni sindacali, dai nostri dirigenti consiglieri Lega e dai rappresentanti Lega giovani con il coordinatore Marco Pietrandrea. Massima attenzione è stata data anche al turismo auto-ferroviario, argomento molto sentito dal ministro Salvini e dall'Amministrazione Regionale, un altro strumento importante per valorizzare il territorio. Infine ringrazio David Nicodemi per il prezioso contributo che ha portato all'incontro", conclude Cartaginese. (Com)