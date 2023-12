Lombardia: Majorino (Pd), occorre antimafia sociale, fondamentale lotta a sfruttamento del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono troppi, anche tra i politici, che sostengono che la mafia in Lombardia non esiste. Noi pensiamo il contrario, pensiamo che si debba fare di tutto per sviluppare il massimo di mobilitazione antimafia e che questa non debba riguardare solo la magistratura o le forze dell'ordine. C'è un antimafia sociale da produrre, che significa promuovere regole per garantire sempre più trasparenza negli atti pubblici, il sostegno alle imprese pulite, la lotta alle forme di sfruttamento del lavoro che creano una dimensione ideale per le organizzazioni criminali. Le mafie prosperano dove ci sono pessimi contratti e il lavoro nero. E come ha detto Nando dalla Chiesa al nostro convegno, dobbiamo accendere un grande faro rispetto a un tema assolutamente sottovalutato da tutti, che è quello del rapporto tra il grande mercato della sanità privata e gli interessi dell'economia criminale". Lo ha dichiarato il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino a margine del convegno "Le Mafie in Lombardia, le nuove strategie delle organizzazioni criminali e il pericolo della rimozione pubblica". L'incontro, organizzato a Palazzo Pirelli dal Partito Democratico, ha visto la partecipazione, tra gli altri, del professor Nando Dalla Chiesa e della coordinatrice della Direzione distrettuale antimafia di Milano dottoressa Alessandra Dolci. (Com)