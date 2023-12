Sanità: Asl Roma 1, presentato manuale "percorsi diagnostici in ematologia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Salone del Commendatore di Borgo Santo Spirito ha ospitato la presentazione del volume "Percorsi Diagnostici in Ematologia", manuale che si propone di aiutare i non ematologi ad interpretare dati di laboratorio e manifestazioni cliniche che possano essere segni di malattie ematologiche. Lo comunica in una nota la Asl Roma 1. L'evento - prosegue la nota - moderato dal giornalista Rai Gerardo D'Amico, ha visto la partecipazione di numerosi professionisti sanitari. Gli autori Umberto Recine, Angela Rago, Tommaso Caravita di Toritto e Claudio Gambetta, con questo testo, vogliono offrire un supporto al "vuoto formativo in ematologia" per i non specialisti, patologi clinici, medici di medicina generale. Un manuale, dunque, che traccia delle flow chart semplificate per raggiungere una conclusione diagnostica e dei criteri semplici e il più possibile oggettivi per valutare il rischio clinico del paziente. I coordinatori dell'opera, tutti docenti della Scuola Medica Ospedaliera, hanno raccolto in questo manuale i contenuti delle lezioni che ogni anno tengono nel corso omonimo, incoraggiati dagli stessi studenti, che lamentano la mancanza in commercio di un manuale cui fare riferimento. (segue) (Com)