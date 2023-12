Sanità: Asl Roma 1, presentato manuale "percorsi diagnostici in ematologia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un manuale che oltre a colmare un vuoto formativo è coraggiosamente antesignano perché sottolinea l'esigenza di formare a livello specialistico i medici di medicina generale affinché possano evidenziare in maniera precisa i sintomi dei pazienti per una vera presa in carico di territorio", dichiara il commissario straordinario della Asl Roma 1, Giuseppe Quintavalle. Angela Rago e Tommaso Caravita di Toritto - spiega la nota - sottolineano come sia importante guidare il non specialista ad inquadrare il problema perché oggi la richiesta di prime visite ematologiche è sproporzionata rispetto all'offerta e molte richieste risultano inappropriate. Tale situazione, di conseguenza, non fa che aumentare le persone in lista d'attesa, portando anche chi realmente ha bisogno di una visita specialistica ad attendere per il proprio consulto. (segue) (Com)