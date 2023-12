Sanità: Asl Roma 1, presentato manuale "percorsi diagnostici in ematologia" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'appropriatezza prescrittiva è un tema toccato anche da Umberto Recine. "Non è un lavoro di quattro persone ma di ben diciotto specialisti, con l'obiettivo di costruire un percorso semplice, anche in nome dell'appropriatezza prescrittiva e della diagnostica, per arrivare o vicino ad una diagnosi ematologica o vicino ad una diagnosi che non è ematologica. Lo specialista, ad un certo punto va coinvolto, ma serve colmare il gap tra specialista e i vari professionisti che si trovano quotidianamente davanti i diversi casi. Questo libro è una scommessa in cui crediamo molto e pensiamo possa far del bene anche in termini di costi e di risparmio perché l'appropriatezza significa risparmio, l'appropriatezza significa riduzione dell'affollamento delle liste d'attesa e potrebbe fare da apripista in altri ambiti e altre specialità. È inoltre fondamentale trovare il sistema per coinvolgere i medici di medicina generale altrimenti la frattura tra ospedale e territorio ci sarà sempre", conclude Recine. (Com)