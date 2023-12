Usa: elezioni 2024, uomo arrestato per minacce di morte a Vivek Ramaswamy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo residente in New Hampshire è stato accusato di avere inviato minacce di morte all’imprenditore statunitense Vivek Ramaswamy, candidato repubblicano alle elezioni presidenziali del prossimo anno. Lo ha annunciato la procuratrice Jane Young, senza specificare chi fosse il candidato alla Casa Bianca che ha ricevuto le minacce. Un dettaglio che è stato confermato al portale di informazione “Axios” da uno dei portavoce di Ramaswamy. Tyler Anderson, 30 anni, è accusato di aver minacciato di morte l’imprenditore, dopo l’annuncio di un raduno elettorale in programma per oggi a Portsmouth. “Ottimo, una nuova occasione per sparargli in testa: ucciderò chiunque parteciperà”, ha scritto in risposta all’annuncio. Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) ha quindi effettuato una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, arrestandolo. (Was)