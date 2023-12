Mps: Crosetto, assoluzione Profumo conferma mia personale opinione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Guido Crosetto si è detto "contento che la Corte d’appello di Milano confermi ciò che ho sempre pensato (e detto pubblicamente) e cioè che Alessandro Profumo abbia svolto il suo ruolo di presidente di Mps, nel periodo più difficile, in modo serio, onesto ed inattaccabile. Come è lui". Così ha scritto in un post pubblicato su X (ex Twitter). (Res)