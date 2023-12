Ucraina: Csd, ricercare pace giusta e duratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione al conflitto in Ucraina e Il Consiglio supremo di difesa "ha ribadito la ferma condanna dell’aggressione operata dalla Federazione Russa e il pieno sostegno dell’Italia all’Ucraina nella sua difesa contro l’invasore". E' quanto si legge nella nota della presidenza della Repubblica al termine del Consiglio supremo di difesa (Csd) che si è riunito oggi, al palazzo del Quirinale, presieduto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Alla riunione hanno partecipato: il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni; il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani; il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi; il ministro della Difesa, Guido Crosetto; il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti; il capo di Stato maggiore della difesa, amiraglio Giuseppe Cavo Dragone. Erano altresì presenti il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano; il segretario generale della presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti; il consigliere del presidente della Repubblica per gli Affari del Consiglio supremo di difesa e segretario del Consiglio, Francesco Saverio Garofani. Il Consiglio "ha convenuto sulla ricerca, in stretto accordo tra i partner europei e atlantici, di prospettive che permettano di giungere a una pace che sia giusta e duratura, in conformità al diritto internazionale, e per l’avvio di un piano di ricostruzione dell’Ucraina", conclude la nota.(Com)