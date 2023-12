Roma: rapinano 2 ragazzi in via di Casal Bruciato e scappano, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rapina nella notte in via di Casal Bruciato, a Roma. È successo intorno alle ore tre della scorsa notte, quando due ragazzi, mentre camminavano per strada, sono stati avvicinati da un gruppo di persone, che hanno preso il telefono di uno dei due. Ne è seguita una colluttazione, nel corso della quale gli aggressori hanno tentato di prendere il telefono e la giacca dell’altro ragazzo, senza riuscirci. Dopo la rissa, i rapinatori si sono dati alla fuga. I due ragazzi hanno riportato alcune ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, che stanno indagando per identificare gli autori del gesto.(Rer)