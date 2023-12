Italia-Argentina: Tajani al telefono con omologa Mondino, auguri al nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il nuovo ministro degli Esteri dell’Argentina, Diana Mondino. Lo riferisce in una nota la Farnesina. Tajani ha in primo luogo formulato alla sua interlocutrice vive congratulazioni per l’incarico ricevuto, invitandola a far pervenire anche al presidente Milei, appena insediatosi, i migliori auguri di buon lavoro al nuovo governo argentino. A questo proposito, il vicepremier ha espresso particolare apprezzamento per i primi passi intrapresi dalla Casa Rosada, con particolare riferimento alle decisioni di riattivare il percorso di adesione all’Ocse, e di sospendere, parallelamente, l’ingresso nel gruppo dei Paesi Brics. “Sono indicazioni – ha sottolineato Tajani – che testimoniano la convinta scelta, da parte del nuovo esecutivo argentino, di ancoraggio al sistema di valori liberali e democratici del mondo occidentale”. Nell’esprimere l’auspicio di poterla presto incontrare, il vicepremier ha voluto esprimere anche il pieno sostegno del governo italiano per la finalizzazione dell’accordo Ue-Mercosur. (segue) (Com)