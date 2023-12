Italia-Argentina: Tajani al telefono con omologa Mondino, auguri al nuovo governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tajani ha infine sottolineato la volontà politica del governo italiano di rilanciare le relazioni con l’Argentina a tutti i livelli, sia sul piano bilaterale sia su quello multilaterale: “Roma e Buenos Aires vantano una relazione speciale, un profondo legame storico e culturale, testimoniato anche dal fatto che in Argentina risiede la più grande collettività italiana all’estero, di cui il ministro Mondino è un illustre rappresentante”, ha affermato il vicepremier, ricordando peraltro la dinamica positiva dell’interscambio commerciale e le interessanti prospettive di cooperazione economica, soprattutto in campo energetico, oltre alla già eccellente collaborazione nel campo della diplomazia giuridica, della scienza e del contrasto al crimine organizzato. (Com)