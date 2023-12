Infrastrutture: Brennero, comuni di Baviera e Tirolo chiedono punto di connessione ferroviario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette comuni della valle dell'Inn, di cui sette in Baviera e tre nel Tirolo austriaco, chiedono la costruzione di una connessione sotterranea nella nuova linea ferrovia che attraverserà la regione fino al Brennero. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'infrastruttura dovrebbe collegare i binari in progettazione al tracciato esistente nei comuni di Oberaudorf e Flintsbach am Inn. Secondo uno studio commissionato dalle dieci municipalità e dall'iniziativa popolare Inntal 2040, la struttura richiederebbe molto spazio fuori terra e potrebbe essere sotterranea. La proposta è contenuta in messaggio inviato oggi dal sindaco di Flintsbach am Inn, Stefan Lederwascher, alle Ferrovie tedesche (Db). Secondo Lederwascher, il gruppo dovrebbe rivedere il suo “atteggiamento generale negativo nei confronti di una connessione sotterranea”. I sostenitori del progetto hanno incaricato un comitato di esperti di indagare sulla fattibilità generale di queste infrastrutture nelle gallerie ferroviarie. Lo studio illustra le possibilità per i collegamenti ferroviari nelle connessioni sotterranee con esercizio misto di treni merci e passeggeri. Sono state analizzate 28 varianti, valutate in maniera comparativa sulla base di standard sia nazionali sia internazionali e altre linee guida. L conclusione dello studio è che tutte le varianti esaminate potrebbero essere considerate ammissibili all'approvazione, a condizione che vengano adottate misure adeguate. (Geb)