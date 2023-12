Antisemitismo: Csd, preoccupazione per atti perpetrati nel mondo e in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio superiore di difesa "ha condannato senza riserve le brutalità commesse da Hamas in Israele lo scorso 7 ottobre, con atti di terrorismo che hanno causato più di mille morti deliberatamente tra i civili - tra questi tre italiani - e portato al rapimento di più di duecento persone tra i quali donne, bambini e anziani. Ha anche espresso preoccupazione per gli atti di antisemitismo perpetrati in molte parti del mondo e in Italia". E' quanto si legge nella nota della presidenza del Repubblica in seguito alla riunione del Consiglio supremo di difesa (Csd), presieduto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. (Com)