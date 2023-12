Gaza: Usa, noi isolati all’Onu? Nostra leadership è indispensabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leadership statunitense è “indispensabile” per risolvere il conflitto nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. Rispondendo alla domanda di un giornalista sul recente voto al Coniglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che non è riuscito ad approvare una risoluzione per il cessate il fuoco a Gaza a causa del veto statunitense, Miller ha detto che “tutti i nostri partner concordano su quanto sia importante la nostra leadership in questo momento: questo non significa che siamo sempre d’accordo su tutto”. Il portavoce della diplomazia di Washington ha poi ribadito la posizione del governo federale. “Siamo favorevoli a pause umanitarie per consentire la liberazione dei civili e la consegna degli aiuti alla popolazione, ma non ad un cessate il fuoco permanente, che consentirebbe ad Hamas di riorganizzarsi e pianificare nuovi attacchi contro Israele”, ha concluso. (Was)