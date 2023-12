Africa: Csd, affrontare instabilità con Piano Mattei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio supremo di Difesa "ha passato in rassegna le situazioni di tensione nei Balcani Occidentali e le altre aree di crisi, particolarmente quelle del Mediterraneo allargato e del Sahel. Appare necessario affrontare le cause della instabilità in Africa tenendo conto delle legittime esigenze locali e garantendo un approccio globale, come si propone il Piano Mattei". E' quanto si legge nella nota della presidenza della Repubblica al termine della riunione odierna del Consiglio supremo di difesa, presieduto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. (Com)