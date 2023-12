Guatemala: da Usa restrizioni ai visti per 300 persone, anche 100 parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi hanno annunciato nuove restrizioni all’emissione di visti nei confronti di quasi 300 cittadini del Guatemala, per il loro coinvolgimento in attività che “mettono a rischio” la democrazia e lo stato di diritto nel Paese. In una nota, il dipartimento di Stato Usa ha precisato che la lista include anche più di cento componenti del Parlamento guatemalteco, oltre a rappresentanti del settore privato e le relative famiglie. “Gli Stati Uniti condannano con decisione le azioni antidemocratiche che stanno avendo luogo in Guatemala, dopo l’arresto di diversi esponenti dell’opposizione e di lavoratori elettorali”, si legge nella nota. (Was)