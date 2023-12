Francia: Macron rifiuta dimissioni ministro Interno dopo bocciatura riforma immigrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Darmanin ha riconosciuto che la riforma è stata un "fallimento". "Sono un uomo d'onore e il Parlamento conta. Era necessario che il presidente contasse", ha affermato il ministro dell'Interno all'emittente televisiva "Tf1". Darmanin ha poi confermato che al momento il governo non ha ancora deciso se ritirare il testo o continuare il suo percorso parlamentare con un esame al Senato. In merito ad un eventuale scioglimento dell'Assemblea nazionale, Darmanin non si è espresso: "non spetta a me rispondere a questa domanda", ha affermato il ministro. (Frp)