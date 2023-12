Libano: Usa raccolgono informazioni su fosforo bianco, non può essere usato sui civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi stanno raccogliendo informazioni dopo le notizie di stampa in merito all’utilizzo di bombe al fosforo bianco in Libano da parte di Israele. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. “Armamenti simili possono essere utilizzati per diversi scopi, ma non contro i civili: quando inviamo forniture del genere ai nostri alleati, ci aspettiamo che vengano utilizzate per gli scopi per i quali sono state progettate, e nel rispetto delle norme umanitarie internazionali”, ha detto. (Was)