Congo-Kinshasa: Usa, monitoreremo il rispetto del cessate il fuoco

- Gli Stati Uniti accolgono favorevolmente il cessate il fuoco di 72 ore concordato dalle parti coinvolte nel conflitto in corso nella Repubblica democratica del Congo. Lo ha detto in una nota la portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, Adrienne Watson. “Le autorità del Paese e del Rwanda hanno sostenuto la proposta avanzata dagli Stati Uniti, tesa a proteggere i civili e ridurre le tensioni nel Paese”, ha detto, aggiungendo che il governo federale utilizzerà gli strumenti diplomatici e di intelligence a sua disposizione per monitorare il rispetto del cessate il fuoco da parte di tutti gli attori coinvolti nel conflitto. (Was)