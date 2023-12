Legge Bilancio: Fregolent (Iv), governo in confusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla manovra è governo in confusione. Dopo due mesi dall'approvazione da parte del consiglio dei ministri ancora non ci sono certezze su quello che è il principale provvedimento economico del Paese". Lo dichiara la senatrice di Italia viva Silvia Fregolent che spiega: "Il Parlamento è stato imbavagliato, non si discutono gli emendamenti, non ci sono certezze neppure per il fondo parlamentare, ridotto a una mancetta. Il governo invece di confrontarsi in Commissione e in Aula, come richiesto più volte, comunica attraverso le note stampa, evidentemente non riesce a tenere insieme neppure la propria maggioranza", conclude. (Rin)