Mes: Paita (Iv), sulla ratifica Meloni contro la realtà dei fatti

- "È paradossale e contro la realtà dei fatti che Giorgia Meloni parli di dibattito ideologico sulla ratifica del Mes. Il pregiudizio, quello sì, ideologico sull'Europa, semmai, è di chi da mesi sta conducendo un balletto indecente facendo fare una brutta figura al paese. Su una cosa la premier ha ragione: si tratta di una discussione tutta italiana, perché l'Italia è l'unico paese a non aver ancora ratificato il Mes". Lo afferma la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva. "Noi vogliamo che l'Italia ratifichi il Mes, rispettando gli impegni presi e tenendo una postura internazionale da grande paese quale è. In questo modo - spiega Paita - avremmo maggiore autorevolezza nel portare avanti la trattativa sulla riforma del patto di stabilità. Il mercanteggiamento e il tira e molla con Bruxelles del governo non è un bello spettacolo". (Rin)