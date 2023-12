Droga: Dolci, Lombardia principale crocevia del Paese per traffico di sostanze stupefacenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lombardia è "indubbiamente il principale crocevia del nostro Paese per il traffico di sostanze stupefacenti. Noi abbiamo investigazioni su traffici nell'ordine delle centinaia e migliaia di chili di cocaina, hashish e marijuana, droga sintetica che proviene dall'Olanda e con quel che ne consegue in termini di profitto, che vengono poi reinvestiti in attività legali". Lo ha affermato Alessandra Dolci, procuratore aggiunto del Tribunale di Milano, intervenendo all'incontro "Le mafie in Lombardia", organizzato dal Pd lombardo, in corso a Palazzo Pirelli. L'organizzazione principale garante dei traffici di droga "è proprio la 'Ndrangheta, che è la mafia egemone, non solo nel nostro territorio, ma anche a livello nazionale e internazionale. Tant'è che nelle recenti investigazioni un esponente della 'Ndrangheta che aveva arrogato a sé il diritto di gestire questi traffici a livello enorme di cocaina per la Lombardia e diceva che 'la Lombardia è cosa nostra'. Quindi potete immaginare il flusso di denaro che coinvolge il nostro territorio e che in parte è reinvestito in attività economiche", ha concluso Dolci. (Rem)