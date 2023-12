Incendio ospedale Tivoli: tra fumo e fiamme, l'infermiere salva 40 pazienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fumo, le fiamme e la corsa per trasferire i pazienti. E' il racconto drammatico di Filippo Forza, un infermiere dell'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, alle porte di Roma, colpito la sera dell'8 dicembre da un incendio che ha causato la morte di 3 persone. Forza e i suoi colleghi hanno portato in salvo circa 40 persone utilizzando le barelle per quelli che erano allettati. L'infermiere era in servizio al pronto soccorso, quando alle 10.45 circa un collega gli ha chiesto se sentiva odore di bruciato. Così Forza racconta ad "Agenzia Nova" la sua esperienza di quella notte. "Nel giro di pochi secondi, dalle finestre è cominciato ad entrare un fumo molto pesante e nero - ricorda l'infermiere - e nel giro di pochi secondi la stanza si è riempita di fumo. Abbiamo quindi cominciato a cercare locali dove poter portare i pazienti ma in 5 minuti ci siamo resi conto che il fumo e poi le fiamme, avevano invaso tutto. Alcuni pazienti che si muovevano in autonomia sono usciti da soli, gli altri li abbiamo dovuti spostare noi". Così Filippo e i suoi colleghi hanno portato in salvo circa 40 persone. Anche lui ha avuto bisogno delle cure mediche e all'una è stato portato a Colleferro ma alle 4 era nuovamente in ospedale. (Rer)