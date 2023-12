Camera: domani audizione Tajani su Schengen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle ore 13:30, presso l'Aula del terzo piano di Palazzo San Macuto, il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, svolge l'audizione del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sulle materie di competenza del Comitato. L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)