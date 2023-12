Algeria: firmata una lettera di intenti per l'espansione del progetto Stellantis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Industria dell’Algeria, Ali Aoun, ha presieduto la cerimonia di firma di una lettera di intenti per l'espansione del progetto industriale Stellantis nel Paese nordafricano. La lettera è stata firmata dal ministro e da Stellantis Europe, con l'obiettivo di aumentare la capacità produttiva dell'impianto, nel rispetto degli impegni concordati. Questa espansione fa parte della strategia del governo algerino per attrarre investitori stranieri nel settore automobilistico, per creare nuovi posti di lavoro e sviluppare l'economia nazionale. Il ministro ha inoltre sottolineato che attrarre investitori stranieri nell'industria automobilistica è oggi una priorità per il settore. (Ala)