Immigrazione: Francia, Assemblea nazionale adotta censura contro riforma

- L'Assemblea nazionale francese ha adottato la mozione di censura alla riforma dell'immigrazione presentata dal ministro dell'Interno Gerald Darmanin, con 270 voti a favore e 265 contrari. Il testo è stato così bocciato dai deputati francese ancora prima di cominciare i dibattiti parlamentari. Adesso l'esecutivo può far continuare l'iter legislativo al testo che andrà così in Senato o ritirarlo definitivamente. "Darmanin ha domato i gruppuscoli macronisti ma non l'Assemblea nazionale", ha scritto su X il leader della France Insoumise, Jean-Luc Melenchon, spiegando che questa votazione per Darmanin rappresenta "la fine del cammino per a sua legge e quindi per lui". La capogruppo del Rassemblement National alla Camera bassa, Marine Le Pen, ha parlato di una "pesante sconfessione" per il ministro dell'Interno.(Frp)