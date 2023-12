Pa: Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, ok ipotesi contratto dirigenti funzioni locali 19-21

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi abbiamo sottoscritto l'ipotesi di accordo con l'Aran del Ccnl dirigenti funzioni locali 19-21 che coinvolge un totale di 13.280 dirigenti, tra Enti locali (5.482), presìdi territoriali assistenziali (4.913) e segretari (2.885). Nel dettaglio, ai dirigenti funzioni locali andranno 135,00 euro di incremento tabellare e 174,00 di incremento posizioni organizzative e di risultato; ai dirigenti Pta 135,00 euro di incremento tabellare e 108 di incremento della posizione organizzativa; ai segretari 135,00 di incremento tabellare e 104,00 di posizione e risultato". Lo annunciano in una nota i segretari generali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl Serena Sorrentino, Maurizio Petriccioli, Domenico Proietti e i rispettivi segretari nazionali Tatiana Cazzaniga, Angelo Marinelli e Rita Longobardi. "Il Contratto - spiegano - presenta un importante passo avanti in riferimento alle relazioni sindacali come per esempio l'ampliamento delle materie oggetto di informativa e confronto, una tempistica certa per la contrattazione integrativa, maggiori tutele e diritti in relazione al periodo di prova, al lavoro agile, al patrocinio legale e in materia assicurativa, ai professionisti dell'avvocatura pubblica anche in materia di formazione, nonché per le donne vittime di violenza e per la malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita. Inoltre, è prevista una migliore ripartizione delle risorse economiche seppur nell'alveo delle disponibilità e dei limiti imposti dal bilancio e dalla normativa vigente, come l'adeguamento dei Fondi per le retribuzioni di posizione e di risultato, l'indennità di reggenza e di supplenza ovvero retribuzione aggiuntiva in caso di convenzioni di segreteria e incarichi ad interim. Infine - concludono i sindacati - è stata introdotta una nuova regolamentazione, ampliando le misure di welfare integrativo in favore del personale. Un lavoro che riteniamo apprezzabile, che chiude il ciclo dei contratti del triennio 2019-2021 e che ci consentirà di riaprire con celerità la nuova stagione contrattuale proseguendo nel percorso di miglioramento avviato". (Com)