Roma: Campidoglio, avviate subito verifiche in nido via Mameli

- Sono state attivate immediate verifiche al nido Mameli e non appena saputo dell'accaduto il personale dell'amministrazione municipale si è recato sul posto. È quanto si legge in una nota del Campidoglio. "Da quest'oggi dunque - prosegue la nota - sono in corso rilievi sulle derrate alimentari e su eventuali altre cause del rossore e dei disturbi manifestati dai bambini e dalle bambine e da alcune educatrici. Correttamente solo in via cautelativa è stato subito chiamato l'intervento del 118. Da quanto apprendiamo l'ispezione effettuata dai Nas nel punto cottura non ha dato riscontro negativo sullo stato di conservazione degli alimenti, ma occorreranno alcuni giorni per l'analisi dei campioni. Procederemo comunque col massimo rigore per accertare cosa sia accaduto e valutare eventuali responsabilità al momento in corso di verifica". L'assessora alla Scuola di Roma, Claudia Pratelli, fa sapere: "Mi sono voluta personalmente accertare che i bambini e il personale stessero bene ma la scuola deve essere un luogo sicuro e accogliente e la mensa è parte integrante di questo fondamentale spazio pubblico. Siamo tutti impegnati in un lavoro quotidiano per la qualità del servizio di refezione e dunque episodi come questo destano la massima attenzione: va chiarito subito cosa è successo perché non si verifichi più".(Com)