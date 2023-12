Torino: 38 enti locali ammessi al contributo per migliorare qualità aria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 38 i progetti approvati, a seguito del bando per ottimizzare il comfort micro climatico negli edifici scolastici, a cui la Regione Piemonte assegnerà un contributo per realizzare interventi al fine di migliorare la qualità dell'aria. Per il 2023 è stato stanziato un milione di euro, mentre per il 2024 restano da assegnare 1,95 milioni di euro. "Con questa misura, finanziata con 3 milioni di euro, garantiamo la tutela della salute e la sicurezza dei nostri studenti, degli insegnanti e di tutto il personale scolastico - ha affermato l'assessore al Lavoro del Piemonte Elena Chiorino -. (segue) (Rpi)