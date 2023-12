Pa: Naddeo (Aran), rinnovo nel segno dell'innovazione con aumenti medi mensili per 256 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un momento storico di grande trasformazione e sfida per le pubbliche amministrazioni, sono molto soddisfatto per la firma del nuovo Contratto collettivo nazionale (Ccnl) per i dirigenti degli Enti locali, i dirigenti tecnico-amministrativi della Sanità, e i segretari comunali. “Tutte le sigle sindacali hanno sottoscritto l'intesa". Lo dichiara in una nota il presidente Aran, Antonio Naddeo, dopo la sottoscrizione dell'intesa sul contratto Area dirigenza funzioni locali 2019-2021. "Innovazione è stata la parola chiave in questo processo ed è per me un grande orgoglio aver introdotto, insieme ai sindacati, istituti innovativi, come il mentoring e le nuove normative per lo smartworking, ma anche la completa revisione del patrocinio legale. Questa riscrittura - spiega Naddeo - uniforma l'istituto per tutte le tre tipologie di destinatari del contratto, adeguandolo alle esigenze attuali degli enti. Il patrocinio legale, dovuto da parte delle amministrazioni nella tutela dei propri diritti e interessi, è applicabile nei casi di apertura di procedimenti civili e penali nei confronti del dirigente, purché non sussista un conflitto di interessi. È importante sottolineare che il patrocinio legale rimane escluso per i procedimenti innanzi alla Corte dei Conti. A livello economico, il contratto riconosce ai 13.640 dirigenti coinvolti, un aumento medio di 256 euro per 13 mensilità, pari al 3,78 per cento, a cui si può aggiungere un ulteriore 0,22 per cento del monte salari per incrementare la retribuzione di risultato. Gli arretrati medi ammontano a circa 11.200 euro. La firma di oggi - sottolinea - è un traguardo che segna un passo avanti significativo per il riconoscimento e la valorizzazione del lavoro, indispensabile per le amministrazioni che rappresentano e, soprattutto, per la vita dei cittadini. Tutte le novità sono finalizzate a migliorare non solo l'efficienza operativa, ma anche la qualità della vita lavorativa degli impiegati. Ci avviciniamo così, con rinnovato entusiasmo, alle trattative del nuovo triennio 2022-2024, pronti ad affrontare le sfide e cogliere le opportunità che ci attendono. Un ringraziamento speciale - evidenzia Naddeo - va a tutto il personale dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), che, nonostante la squadra ristretta, meno di 50 unità, ha dimostrato, anche in questa occasione, un impegno e una dedizione straordinari. Grazie al loro lavoro instancabile, nel solo 2023, abbiamo portato alla firma quattro importanti Contratti collettivi nazionali di lavoro, impattando positivamente sulla vita di oltre 1,5 milioni di dipendenti del settore pubblico". (Rin)