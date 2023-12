Egitto: affluenza alle urne per elezioni regionali oltre il 45 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità elettorale nazionale egiziana ha annunciato che oltre il 45 per cento degli elettori si sono già presentati ai seggi per esprimere il loro voto alle elezioni presidenziali. In una conferenza stampa l’autorità ha affermato che l’affluenza ha reso necessario modificare “la strategia di lavoro nella distribuzione delle schede elettorali”, aggiungendo di aver inviato “messaggi a più di 50 milioni di cittadini per esortarli a partecipare al voto”. (Cae)