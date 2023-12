Gaza: Borrell, nessuna opposizione a proposta sanzioni per militanti Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di Italia, Francia e Germania per adottare un regime sanzionatorio contro i membri del movimento islamista palestinese Hamas è stata discussa al Consiglio Ue Affari esteri e nessun Paese ha espresso obiezioni in merito. A dirlo l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione di Bruxelles. "C'è stata questa proposta e ne abbiamo parlato. Nessuno ha espresso un'opposizione. Quindi ne parleremo al Consiglio per l'approvazione. Contemporaneamente, però, ci sono alcuni Paesi che hanno sottolineato l'importanza di agire contro gli atti di violenza perpetrati nei confronti dei cittadini palestinesi in Cisgiordania. Le stesse autorità italiane hanno definito questi atti come atti che sfruttano il terrore come arma", ha dichiarato Borrell. (Beb)