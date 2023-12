Energia: Zucconi (Fd’I), nucleare è diventata necessità, non più opzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per troppo tempo l’ideologia nimby ha proibito al nostro Paese di andare avanti sul fronte energetico, soprattutto in tema di nucleare. Ad oggi, però, sarebbe un grave errore escludere questa via, “perché non è più solo un’opzione bensì una necessità”. Lo scrive in una nota il responsabile del settore energia di Fratelli d’Italia e deputato, Riccardo Zucconi. “In un Paese come il nostro, che dipende energicamente da altri Paesi e che vive il serio problema del caro bollette, c’è bisogno di studiare delle valide alternative oltre alle energie rinnovabili; sarebbe ingenuo pensare che solo con quello che abbiamo potremmo rispondere alla sempre più alta necessità di energia, pertanto, continuando a studiare e fare ricerca, il nucleare è un’alternativa valida”, aggiunge. (Rin)