Roma: assessore Sport, finalmente messo ordine con regolamento impianti comunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma ha un nuovo regolamento per gli impianti sportivi comunali e "finalmente, dopo un costruttivo confronto democratico in Assemblea capitolina il regolamento è stato approvato con zero voti contrari". Lo afferma in una nota l'assessore allo Sport, Turismo e Grandi eventi di Roma, Alessandro Onorato. "Semplificazione degli iter amministrativi per gli interventi di ammodernamento degli impianti - spiega Onorato -, criteri oggettivi e non più lasciati all'interpretazione per la classificazione, regole certe sulle sponsorizzazioni, adeguamento dei canoni per gli eventi extra sportivi e sanzioni proporzionali alla gravità delle irregolarità commesse. Sono questi - aggiunge l'assessore - i pilastri del nuovo regolamento, che vuole innanzitutto semplificare i regolamenti comunali sull'impiantistica, passando da tre e una sola delibera. Abbiamo garantito lo snellimento del procedimento amministrativo attraverso la possibilità di inserire nuove discipline e semplifica l'iter autorizzativo dei lavori nelle strutture". (segue) (Com)