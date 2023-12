Roma: assessore Sport, finalmente messo ordine con regolamento impianti comunali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo nuovo regolamento, inoltre, delega alla giunta gli indirizzi per procedere ogni anno alla definizione delle tariffe sugli eventi extrasportivi quali gli appuntamenti culturali, le fiere di settore e la musica live - continua Onorato -. Ogni anno introdurremo, nella delibera sulle tariffe comunali, parametri decrescenti e proporzionali dal centro storico ai quartieri fuori dal raccordo anulare per incoraggiare l'organizzazione di eventi e spettacoli nei quartieri. Ringrazio tutte le consigliere e tutti i consiglieri per il confronto democratico e costruttivo, e i miei uffici per l'impegno e la serietà dimostrati. Da oggi, finalmente, i concessionari, gli utenti e il mondo dello sport tutto avranno a disposizione uno strumento che restituisce certezze al settore. Per rendere anche l'offerta sportiva degli impianti comunali moderna e competitiva. Per rendere veramente la pratica sportiva accessibile a tutti, a prescindere dalla condizione sociale e dalle disponibilità economiche". (Com)