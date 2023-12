© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, sta tentando di dividere nuovamente l’Europa, per la prima volta dalla caduta del Muro di Berlino. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, durante un discorso alla National Defense University a Washington. “La guerra di Putin non è contro l’Ucraina, ma contro tutti i Paesi liberi in Europa”, ha detto. (Was)