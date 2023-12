Campania: assessore a Bilancio, manovrà regionale in continuità, spazio a sociale, cultura, trasporti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Inoltre – ha proseguito Cinque - viene introdotta una novità: il fondo regionale per il sostegno ai genitori dei pazienti minorenni ricoverati che, nel 2023, abbiamo finanziato sperimentalmente con delibera di Giunta regionale, per garantire alle mamme, che accudiscono i bambini ricoverati negli ospedali pediatrici o in reparti pediatrici, il pasto gratuitamente, prestazione che, attualmente, non è a carico dei Lea nazionali”. Altresì è previsto il contributo straordinario alla Fondazione Villaggio dei Ragazzi, con un milione e mezzo. Sono previsti interventi per le politiche del lavoro e la formazione professionale con lo stanziamento dei fondi a sostegno dell’occupazione femminile in attuazione della Legge regionale 17/2021, approvata all’unanimità dal Consiglio regionale. Di seguito, interventi per le politiche agricole, con 375 mila euro per il sostegno ai Consorzi di tutela dei vini e dei prodotti agroalimentari Dop e Igp; interventi a sostegno agli Enti Locali, con la proroga per un ulteriore anno per i Comuni di rifinalizzare i progetti previsti dalla legge 51 sui mutui per gli enti locali; il rifinanziamento delle Leggi regionali di spesa, tra cui quelle sui consorzi di bonifica, i parchi regionali, altri interventi del sociale ed altro. (Ren)