Tunisia: il debito raggiungerà i 41,3 miliardi di euro alla fine del 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito della Tunisia dovrebbe raggiungere i 41,3 miliardi di euro alla fine del 2024, con un aumento di circa 4 miliardi rispetto ai 37 miliardi previsti per il 2023, secondo il progetto di bilancio statale per il 2024 e la nuova legge finanziaria approvata ieri al Bardo, dove ha sede l'Assemblea dei rappresentanti del popolo. Questo aumento coincide con un deficit di bilancio di 3 miliardi di euro e con l'impatto del tasso di cambio (circa 62 milioni di euro). Il debito statale rappresenterebbe il 79,81 per cento del Pil alla fine del 2024, rispetto all'80,20 per cento nel 2023 e al 79,83 per cento nel 2022. Il debito interno, stimato a circa 17 miliardi di euro, rappresenta circa il 42,2 per cento del debito complessivo del Paese, mentre il debito estero, che ammonta a circa 25 miliardi di euro, rappresenta il 57,8 per cento del totale. Il parlamento ha approvato domenica sera la legge finanziaria 2024 con 116 voti favorevoli, quattro contrari e 26 astensioni. (segue) (Tut)