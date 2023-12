Tunisia: il debito raggiungerà i 41,3 miliardi di euro alla fine del 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, Fitch Rating ha deciso, sabato, di mantenere il rating della Tunisia a "CCC-". Lo stesso rating che l'agenzia le aveva assegnato nel giugno 2023. Fitch ha spiegato che il rating della Tunisia è legato all'accresciuta incertezza sulla capacità del governo di soddisfare il suo ampio fabbisogno di finanziamento del bilancio - rivisto al rialzo in assenza di progressi sulle principali riforme dei sussidi - e le crescenti scadenze del debito. Questa affermazione bilancia l'ipotesi rivista secondo cui è improbabile che un programma del Fondo monetario internazionale (Fmi) venga raggiunto nel 2024 con la resilienza migliore del previsto delle riserve internazionali, nonostante la disponibilità limitata di finanziamenti esterni. Secondo Fitch, il finanziamento fiscale dovrà essere costantemente pari o superiore al 16 per cento del Pil (oltre 8 miliardi di euro) all'anno nel 2023-2025 rispetto al 14 per cento (circa 6 miliardi di euro) nel 2022 e ben al di sopra della media del nove per cento nel 2015-2019. Ciò deriva dal persistere di ampi deficit di bilancio e dall'aumento delle scadenze del debito interno ed estero, pari a circa il 10 per cento del Pil all'anno nel biennio 2024-2025. (segue) (Tut)