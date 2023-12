Mafia: Dolci, indagine Hydra al momento non ha l'esito sperato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche nell'indagine Hydra che ha ipotizzato un consorzio delle mafie in Lombardia, "che al momento non ha avuto per noi l'esito sperato", la gran parte dei reati contestati "è rappresentata da reati di natura fiscale". Lo ha affermato Alessandra Dolci, procuratore aggiunto del Tribunale di Milano, intervenendo all'incontro "Le mafie in Lombardia", organizzato dal Pd lombardo, in corso a Palazzo Pirelli. Dall'indagine Idra questa convergenza di interessi "tra soggetti in odore di Ndrangheta, tra soggetti in odore di Cosa Nostra e soggetti in odore di Camorra era rappresentata dalla creazione e commercializzazione di fittizi crediti di imposta che sono sostanzialmente denaro contante". "Quelli che noi consideravamo all'epoca reati spia - ha aggiunto Dolci - cioè la ruspa bruciata nel cantiere, o il proiettile recapitato all'amministratore pubblico sono praticamente scomparsi. Sono pochissimi gli atti di intimidazione e a connotazione violenta". "A disvelare la presenza delle mafie - ha concluso il procuratore aggiunto - sono le indagini per fatture fittizie, per bancarotta o le segnalazioni di operazione sospette che provengono dalla Direzione Distrettuale Antimafia o dalla Dia. Quindi i reati spia sono reati economici". (Rem)