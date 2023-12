Ue: Terzi (FdI), lotta contro le frodi, contributo importante alla trasparenza e corretta erogazione del Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della presentazione del rapporto annuale del Colaf per il 2022, Giulio Terzi (FdI), presidente della commissione Politiche Ue del Senato ha dichiarato che l'azione del Colaf è importante per il contributo che assicura alla trasparenza nell'utilizzo delle risorse europee e della necessità di garantire la tutela contro i fatti di appropriazione o di distrazione di risorse nazionali ed europee. "Un lavoro svolto su cui è possibile esprimere un giudizio del tutto positivo, come condiviso insieme con il Ministro Fitto", ha dichiarato Terzi secondo un comunicato diramato dall'ufficio stampa FdI Senato.Terzi ha poi ricordato come "l'attenzione massima da parte delle istituzioni europee e nazionali sia resa possibile dalla recente istituzione della Procura europea. La sua istituzione è stata infatti frutto di una lunga azione diplomatica italiana volta al progressivo e costante rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia". In questo senso, Terzi ha sottolineato l'importanza di "sviluppare ancor più i rapporti internazionali volti alla prevenzione, all'investigazione e al controllo delle frodi e delle irregolarità che minano la fiducia dei cittadini nel corretto utilizzo dei fondi europei". (segue) (Com)