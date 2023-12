Ue: Terzi (FdI), lotta contro le frodi, contributo importante alla trasparenza e corretta erogazione del Pnrr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riferendosi poi ad alcuni dei dati contenuti nella relazione annuale, Terzi ha dichiarato: "i dati che sono riportati nella relazione che oggi esaminiamo sono chiari, e per diversi aspetti incoraggianti. La parte preponderante dell'utilizzo erroneo che è stato verificato dal Colaf per il 2022, con riferimento all'Italia, è costituito da 461 irregolarità, che sono il 90 per cento, mentre le 53 frodi sono una quantità limitata, ma comunque significativa, e cioè il 10 per cento. Sono dati che ci devono fare riflettere. Per un verso essi non ci pongono in posizioni eccessivamente critiche e sbilanciate nei confronti dei partners europei, visto che le 514 irregolarità-frodi complessive italiane ammontano a solo il 4,50 per cento del totale delle irregolarità-frodi riscontrate a livello europeo". Conclude Terzi affermando che la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, di cui anche il Parlamento è promotore e controllore, diventa pertanto elemento centrale anche nel contribuire a disegnare, in senso rafforzativo, gli sviluppi futuri del processo di integrazione europea che dovranno auspicabilmente replicare forme di assunzione in comune di debito per finalità europee condivise. (Com)