Legge Bilancio: Casasco (FI), arriverà nei tempi previsti, maggioranza lavora in sintonia

- Siamo nei tempi, come ogni anno, arriveremo come sempre e meglio di sempre ad approvare la manovra di bilancio. “E' vero che si è concordato di non presentare emendamenti ma tutte le modifiche che il governo sta apportando sono il frutto di un confronto all'interno della maggioranza, molte iniziative di modifica, infatti, sono arrivate da parlamentari di maggioranza, tra cui Forza Italia". Lo ha detto Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile Dipartimento economia del partito, ospite a “Sky Tg24 Economia”. "Abbiamo fatto una manovra mettendo 10.8 miliardi per il cuneo fiscale, che porta 100 euro in più in tasca dei lavoratori, 4.3 miliardi per l'Irpef a favore delle famiglie meno abbienti, 5 miliardi per il rinnovo dei contratti della Pa, 3 miliardi per la Sanità di cui 2 miliardi per gli aumenti salariali del personale medico-sanitario. Abbiamo portato a casa quattro rate del Pnrr, mentre tutta l'opposizione diceva che la seconda e la terza rata non sarebbero arrivate, nel frattempo arriverà la quinta. L'impostazione della manovra è stata fatta da tempo, ora stiamo mettendo a punto alcune cose come la questione il sistema pensionistico dei medici e degli infermieri, delle casse previdenziali degli enti locali, dei maestri d'asilo, delle elementari parificate e del personale degli uffici giudiziari, e lo stiamo facendo in totale sintonia e armonia", ha concluso. (Rin)