Algeria: Valentini, Fiat ridefinirà gli standard di accessibilità automobilistica nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro italiano per le Imprese, Valentino Valentini, ha illustrato la visione di Fiat per l'Algeria, definendola "un'opportunità per consegnare le auto alle porte di tutti" e sottolineando la determinazione dell’azienda a ridefinire gli standard di accessibilità automobilistica nel Paese. Valentini ha sottolineato che la Fiat intende rispondere alla sfida internazionale del riscaldamento globale introducendo una nuova tecnica all'interno della sua industria in Algeria. "L'Algeria è la porta dell'Africa", ha detto Valentini, sottolineando il ruolo strategico del Paese nel contesto africano e del piano Mattei per lo sviluppo del continente, poiché Algeri rappresenta "un simbolo della cooperazione tra Italia e Africa". Valentini ha inoltre ricordato le abbondanti risorse naturali del Paese e ha espresso la volontà della Fiat di contribuire al suo sviluppo, investendo nella formazione e nella creazione di centri industriali. Questa collaborazione tra Fiat e Algeria mira a creare una sinergia tra le competenze tecnologiche dell'azienda italiana e le opportunità di crescita offerte dal Paese nordafricano. Concentrandosi sull'accessibilità, sul riscaldamento globale e sullo sviluppo sostenibile, Fiat mira a plasmare il futuro dell'industria automobilistica nel Paese, rafforzando al contempo i legami economici e culturali tra Italia e Algeria. (Ala)